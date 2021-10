Brunori Sas e la compagna Simona Marrazzo sono diventati genitori. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantautore calabrese, 44 anni, con un post pubblicato su Instagram ieri 15 ottobre. “Care figliuole e cari figliuoli brunoriani, sono Fiammetta, la più figliuola di tutte”, è l’incipit del post che accompagna uno scatto della bimba appena nata.

Poi: “Mio padre è già irrimediabilmente rimbambito: mi ha scattato tremila foto in 24 ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me. Tutto come da copione insomma. Ora manca solo la classica canzone melensa e siamo a posto. Sinceramente mi aspettavo di più da quest’uomo, meno male che c’è mamma! Dormiamoci su. Baci neonatali. F”.

Colleghi ed amici sono al settimo cielo. Levante, che sarà mamma tra pochi mesi, ha scritto: “Si piange fortissimo”, mentre Emma ha dedicato alla neonata tanti cuori. E poi ancora Ghemon, Samuele Bersani, Paola Turci, Marco Giallini, Michela Giraud e numerosi fan si sono stretti in un grande abbraccio virtuale attorno a Dario Brunori, vero nome dell’artista.