Nonostante manchino più di due mesi a Natale, qualcuno ha deciso di cominciare a festeggiare il Natale. Parliamo di Britney Spears. La star mondiale, di cui si è molto parlato recentemente per la nota vicenda personale legata al ruolo di tutore legale rivestito dal padre Jamie, ha pubblicato su Instagram un lungo post chiarificatore. “Sarò onesta. Ho aspettato a lungo di liberarmi della situazione in cui mi trovo e adesso che siamo qui, ho paura di fare qualsiasi cosa e sbagliare”, ha esordito la popstar nella didascalia che accompagna lo scatto del salotto di casa con al centro un enorme albero di Natale.

Poi ha aggiunto: “Per tanti anni mi è stato detto che se riuscivo nelle cose, sarebbe finita e non è mai successo. Ho lavorato tanto e adesso che mi sto avvicinando sempre più alla fine, pur essendo felice, capisco che molte cose mi spaventano”. E ancora: “Ho cominciato a sperimentare la libertà quando, per la prima volta quattro mesi fa, ho ricevuto le chiavi della mia macchina. Non ho fatto nulla per essere trattata com’è accaduto negli ultimi 13 anni. Sono disgustata dal sistema e vorrei vivere in un altro paese. Quest’anno sto festeggiando il Natale in anticipo. Perché no? Credo che qualsiasi motivo per trovare più gioia nella vita sia una buona idea“. Infine ha concluso: “Signore, abbi pietà della mia famiglia se dovessi mai decidere di fare un’intervista”.