Durante la puntata di Detto Fatto andata in onda ieri 15 ottobre, Bianca Guaccero ha dovuto affrontare un momento emotivo importante. Per la rubrica di gossip tradizionalmente curata da Jonathan Kashanian, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha proposto il tema dei “nonni nel mondo dello spettacolo”. Quando è arrivato il turno di Mara Venier (che in realtà ama farsi chiamare dai fan ‘zia Mara’), la conduttrice è sbottata a piangere.

“Scusate, mi sono un attimo commossa“, ha dichiarato Guaccero dopo la messa in onda di un filmato in cui la conduttrice di Domenica In riceveva una video-sorpresa del nipotino Claudio. “Come si dice i nonni sono la nostra vera risorsa perché ci sono sempre vicini e aiutano anche i genitori con i nipoti”, ha infine concluso Guaccero accompagnata da uno scrosciante applauso.