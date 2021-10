È scomparso a 62 anni Ottorino Casagrande, in arte Dj Otto. Uno dei più famosi disk jockey del Veneto (aveva collaborato anche con Fiorello e Mario Biondi) è morto nella mattinata di mercoledì 13 ottobre dopo aver contratto il Coronavirus. Il Dj si era contagiato circa 20 giorni fa, ma non era vaccinato. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente tanto che era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Dolo (città metropolitana di Venezia). Ottorino Casagrande lascia la mamma e due fratelli. Il funerale sarà celebrato domani 16 ottobre alle 15 a Santa Giustina, in provincia di Belluno. Lo riporta il Gazzettino.