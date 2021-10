Pensavamo di aver già visto di tutto, ma non eravamo ancora pronti alle tiktoker che si truccano usando il lubrificante. Proprio così: l’ultima moda lanciata su TikTok è quella di usare il liquido lubrificante, che solitamente serve per tutt’altre pratiche, come base apparentemente perfetta per il trucco del proprio viso. La persona da ringraziare (o da incolpare, scegliete voi) si chiama Lukáš Kohutek: è stata lei la prima a lanciare questa tendenza, copiata da centinaia di influencer in tutto il mondo.

In buona sostanza, il lubrificante verrebbe utilizzato al posto del classico “primer” (ovvero una sorta di crema che viene distribuita sulla pelle del viso, inclusa la zona del contorno occhi), che aiuta il trucco a rimanere “ben saldo” nella sua posizione. Addirittura, il lubrificante darebbe ancor più bagliore alla pelle rispetto a un normale primer.

Attenzione, però. Secondo Robert Finney, dermatologo cosmetico certificato da Entière Dermatology, l’applicazione di lubrificante sulla pelle potrebbe dare vita a sfoghi, irritazioni o reazioni allergiche. Questo è il suo avvertimento: “Ci sono molte buone opzioni di primer progettate appositamente per la pelle del viso. I lubrificanti contengono olio di ricino, e questa sostanza può ostruire i pori e portare a sfoghi cutanei. Anche se non tutti sono soggetti a sfoghi cutanei e possono tollerarlo bene, non lo consiglierei comunque”. Nel dubbio, noi ci fidiamo del dottore. Fatelo anche voi!