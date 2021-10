Qualche problema di salute per Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore che da ormai 2 anni vive sulla sedia a rotelle per una lesione al midollo causata da un colpo di pistola. A riportarlo è Fanpage, secondo cui il concorrente del Grande Fratello Vip6, ha cominciato a manifestare i primi sintomi sabato 2 ottobre: febbre e dolori probabilmente dovuti ad una cistite. La produzione del reality di Canale 5 ha non solo deciso di riservargli una stanza privata dove riposare ma sta anche facendo costantemente monitorare la situazione da un medico. Sicuramente nella puntata di stasera 4 ottobre Alfonso Signorini fornirà aggiornamenti sulla situazione di salute del ragazzo che, ad ogni modo, sembra in via di guarigione.