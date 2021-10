Si è conclusa con quattro feriti, secondo le ultime informazioni diffuse dai media, l’ultima sparatoria in una scuola americana. Uno studente armato ha fatto irruzione alla Timberview High School di Arlington, in Texas, nei sobborghi di Dallas, colpendo tre persone che sono state trasportate in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, dietro al gesto c’è un precedente litigio scoppiato in classe. Non ci sono ancora aggiornamenti sulle condizioni delle quattro vittime, anche se la polizia ha fatto sapere che l’allarme è rientrato.

Adesso il giovane risulta ancora ricercato dalla polizia: “Abbiamo una persona sospettata che è stata identificata e che è fuggita a bordo di un’auto“, fanno sapere gli agenti che hanno indicato in uno studente diciottenne colui che ha aperto il fuoco. I feriti sono quattro, tra cui un insegnante. Nei minuti della sparatoria, decine di agenti sono accorsi sul posto, mentre l’istituto è stato messo in lockdown e a tutti gli studenti e al personale è stato detto di mettersi al riparo.