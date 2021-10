Nella giornata di ieri 4 ottobre, Ignazio Moser, attraverso una Instagram story, ha comunicato ai propri follower di dover lasciare i social per curarsi. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip ha confessato di voler curare dei piccoli problemi di salute: “Purtroppo mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”. Al momento non ci sono altri commenti, né da parte della famiglia (il padre è Francesco Moser, campione di ciclismo) né della fidanzata Cecilia Rodriguez (sorella di Belén), la quale è volata a Parigi per la Fashion Week.