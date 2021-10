Addio a Mattia Montenesi, il giovane ballerino di break dance e ballo acrobatico arrivato in finale a Italia’s Got Talent nel 2015 e soprannominato ‘Scatto‘. Si è spento a soli 15 anni, a Trieste, a causa di una malattia incurabile. “Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Killa. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della Finale di #IGT6. Ciao Mattia da tutta la crew di Italia’s Got Talent”, sono le parole di cordoglio pubblicate sui profili social del programma oggi 5 ottobre.

View this post on Instagram Un post condiviso da Italia’s Got Talent (@italiasgottalentofficial)