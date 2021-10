Oltre al presidente dell'assemblea capitolina già in quota M5s, poi espulso e passato a Forza Italia dopo l'arresto per corruzione, nelle liste per l'assemblea capitolina ci sono Maria Capozza, anche lei di Forza Italia, Viorica Mariuta e Antonio Ruggiero, entrambi del Movimento Idea Sociale. Altri nomi anche negli elenchi di candidati ai consigli comunali di Cosenza, Siderno (Reggio Calabria), Napoli e Bologna