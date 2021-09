Claudia Gerini pronta a diventare mamma per la terza volta. Dopo Rosa (17), nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, e Linda (12), avuta da Federico Zampaglione (leader dei Tiromancino), ora l’attrice romana vorrebbe un altro figlio. Lo ha raccontato al settimanale F, in occasione dell’uscita al cinema del film Sulla giostra, di Giorgia Cecere. “Vorrei altri tre figli di quattro o otto anni. Solo che ho quasi 50 anni, non ho un marito: mi sono posta il problema, ho pensato che mi piacerebbe prendere un bimbo in affido“, ha esordito. Poi ha spiegato: “Il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo. Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se la battaglia la fa un’attrice, ha più eco”.

Prima ne ha discusso con le figlie, le quali sono sembrate subito d’accordo tanto da mettersi in moto per gli aspetti più pratici: “Dove lo facciamo dormire?”, hanno chiesto a Gerini che è una “mamma figliona”, come si è definita lei stessa. L’attrice ha spiegato infatti di voler trascorrere molto tempo con le figlie che però sembrano sempre più distanti: “Nessuna madre — ha confessato — è pronta alle crisi dell’adolescenza […] Devi abituarti ai silenzi, alle mezze risposte. Ormai, entrambe le ragazze vogliono stare più nel mondo della loro cameretta. Prima, volevano stare sempre attaccate a me e ora stanno più per conto loro, ma è giusto così”.