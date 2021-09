È tutta italiana la zucca gigante più grande del mondo. A coltivarla è stato un contadino 39enne di Radda in Chianti, Stefano Cutrupi, che ha superato di 30 chili il record mondiale detenuto finora dal belga Mathias Willemijns: 1.190,50 chili contro la sua da 1.226 chili. La zucca è davvero enorme, come dimostrano le foto che circolano sui social: sicuramente si potrebbero fare migliaia di porzioni di zuppe, tortelli o risotti; oppure potrebbe essere intagliata in vista di Halloween. Per per il momento non accadrà nulla di tutto ciò: resterà in esposizione. Sono infatti attesi a breve i giudici del Guinness World Record che attesteranno il primato mondiale, poi partirà alla volta di Stoccarda, in Germania, per i campionati europei di zucche. Un altro orgoglio tutto italiano.