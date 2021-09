Sophie Codegoni è tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 6. L’ex tronista di Uomini e Donne, durante la puntata andata in onda su Canale 5 il 27 settembre, ha raccontato un episodio di violenza che avrebbe visto coinvolta sua madre e a cui lei avrebbe assistito. “Non vogliamo entrare nei particolari.. però credo che questo ti abbia lasciato dei segni”, ha esordito Alfonso Signorini invitandola poi ad uscire in passerella ad abbracciare la madre.

Prima, però, il Grande Fratello ha mandato in onda un confessionale in cui la giovane concorrente aveva rivelato alcuni dettagli di quell’episodio: “Cercavamo di toglierlo, ma lui era più forte di tutti noi, ho vissuto venti minuti in cui non riuscivo a fare niente e ho avuto molta paura“. E ancora: “Dopo questo episodio ero un ghiaccio.. è accaduto due mesi prima che andassi a Uomini e Donne. Per questo quando iniziai il mio percorso avevo detto di avere paura degli uomini. Sicuramente, dietro quei quattrocento ragazzi respinti (i suoi corteggiatori, ndr) c’è questo motivo”.

Lacrime e dolore nel raccontare quanto accaduto, ma poi la sorpresa della mamma fuori dalla Casa che risolleva gli animi. Lei, la signora Valeria, ha voluto rincuorarla: “Promettimi che aprirai il tuo cuore. Gli uomini non sono quelli che hai visto tu, accanto alla tua mamma. Tagliamo il cordone ombelicale, il mio cuore è tuo ma non devi vivere di riflesso a me. Sono stata sfortunata ma io ci credo nell’amore e devi crederci anche tu“. Infine ha concluso: “Sei una persona splendida, tutti fuori fanno il tifo per te: le zie, tuo fratello, papà.. tutti. E ricorda: chi sta messo peggio è chi mette le mani addosso, non chi le riceve“.