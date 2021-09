Un altro colpo di scena a Uomini e Donne. Dopo l’espulsione di uno dei tronisti, ora Maria De Filippi si è trovata costretta ad intervenire nuovamente in prima persona. Il motivo? Una scena non ritenuta idonea per andare in onda. Per chi non lo sapesse, infatti, le puntate dal talk dei sentimenti di Canale 5 vengono registrate. Tuttavia, in studio, ci sono le cosiddette ‘talpe’ che rivelano in anteprima ciò che accade. Tra loro, durante la registrazione di domenica 26 settembre, anche quelle del sito di gossip Il Vicolo delle News, secondo cui l’ideatrice e conduttrice della trasmissione avrebbe censurato la scena in cui il cavaliere Graziano Amato ha rivelato che la dama con cui si sta frequentando “si è tolta i vestiti per lasciare poi un paio di mutandine in macchina”.

Nell’incredulità generale, il cavaliere ha anche proposto di far vedere la foto a Gianni Sperti, uno degli opinionisti del programma. Ecco che, in quel momento, la dama inferocita gli ha tirato uno schiaffo. Insomma, è accaduto di tutto ma non si vedrà nulla. Non sarebbe corretto. Il web? È pronto ad idolatrare la dama ma il suo nome, al momento, non è stato rivelato.