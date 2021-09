I religiosi dell’Istituto del verbo incarnato di Torino, devoti al culto della Madonna, hanno organizzato per la serata di lunedì una processione che non è passata inosservata. Dopo i rosari e le preghiere recitate dietro alla statua illuminata, a un certo punto è partita l’iniziativa di un religioso che ha scelto un registro particolare: “Datemi una M… datemi una A, datemi una R, datemi una I, datemi un’alta A…” e, dopo la risposta dei fedeli è partito con: “Chi non salta non è di Maria, eh, eh!”.