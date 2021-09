Si è ripetuto a Napoli il prodigio del ‘miracolo’ di San Gennaro. L’annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 10 in Duomo. “Il sangue si è sciolto” ha annunciato ai fedeli l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, accolto dall’applauso dei fedeli. Il ripetersi del ‘miracolo’ è letto come un buon auspicio per Napoli e la Campania.