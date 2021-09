Impossibile non ricordare (oppure sì?) Rodrigo Alves o Ken Umano, chiamatelo come desiderate. Ospite dei salotti di Barbara D’Urso, da Pomeriggio Cinque a Domenica Live, adesso il suo nome è Jessica Alves, dopo numerosi interventi chirurgici e il completamento del percorso di transizione. Ora è pronta per un grande passo: diventare madre. Lo ha raccontato sulle pagine di Nuovo Tv, in cui ha svelato che si sottoporrà all’operazione per l’impianto dell’utero. 5 ore e ben 50.000 euro per realizzare questo sogno: “Una famiglia tutta mia”, ha dichiarato. Ed ha già pensato al nome: “Spero una femmina, la chiamerò Barbara in onore della D’Urso“, ha concluso. La notizia è stata riportata sui social da Riccardo Signoretti, direttore del magazine di gossip.