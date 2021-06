Amedeo Goria ha ritrovato l’amore a 67 anni e lo vuole proprio gridare al mondo. Chi è lei? Si chiama Vera Miales, ha 36 anni e nella vita fa la modella e aiuta la mamma in un bar-tabaccheria. Come riportato dal Corriere dello Sport che cita Nuovo, il giornalista Rai ha voluto raccontare alcuni dettagli della loro relazione: “Tra noi c’è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo giorno“, ha dichiarato. E poi ancora: “Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità, per amare non ricorro alla scienza o alla chimica”.

L’ex marito di Maria Teresa Ruta ha poi spiegato: “Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso“. Infine ha concluso: “Amo conquistare le donne. Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire!”. Quindi sarebbe pronto a tradirla? Lui ha chiarito: “Non deve essere gelosa e accettarmi come sono. Se una donna è intelligente si possono trovare altre forme di complicità, sono certo che lei saprà gestire la cosa. Abbiamo deciso di vivere il nostro amore di settimana in settimana, senza fare troppi progetti. Il mio unico difetto è l’infedeltà e se lei sarà in grado di accettarlo il nostro rapporto potrà durare più a lungo”.