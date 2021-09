Pippo Franco, 81 anni, è tornato nuovamente alla ribalta. Il motivo? Si è candidato a sostegno dell’aspirante sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti. Ospite di Myrta Merlino a L’Aria Che Tira durante la puntata di oggi 15 settembre, l’attore comico ha parlato di Green Pass, vaccini e arte. Quando la conduttrice lo ha incalzato chiedendogli se fosse vaccinato, lui ha replicato: “Preferisco non rispondere“. Allora lei: “Addirittura? Dai.. ormai siamo tutti vaccinati. Tu, alla tua età poi..”.

Lui: “Per entrare qui chiedete il Green Pass, no? Ecco. Il problema si è risolto adesso”. Poi ha aggiunto: “Ciascuno deve decidere in totale libertà, tenendo presente tutte le informazioni”. La conduttrice ha provato a ribattere ma quando lui ha sottolineato di avere un punto di vista differente dal suo, allora ha desistito ed ha cambiato argomento. “Va bene, allora dimmi una sola cosa che vorresti fare a Roma“, ha domandato Merlino. E lui, un po’ incerto: “L’arte. Tirerei fuori le opere d’arte dai magazzini di Roma. Sai perché? Non c’è un accordo tra lo Stato e.. la Regione se vogliamo o comunque il Comune di Roma..”.