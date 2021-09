“Lo ripeto e ne sono convinta. Basta, dopo questa smetto. È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me”. Mara Venier spiazza tutti e in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi annuncia che quella in partenza la prossima domenica 19 settembre sarà l’ultima stagione di Domenica In. La conduttrice confida, senza troppi giri di parole, di essere “spaventata. Lo sono di mio già per la mia insicurezza cronica, ma più ancora lo sono perché non riesco a parlare. Faccio una fatica bestiale: ho una morsa che mi crea una grande difficoltà di eloquio. E tante parole non riesco a pronunciarle. Penso sempre che in onda potrei impappinarmi e fare una figuraccia”. Infine un annuncio: “Avrò spesso come ospite Don Mazzi che adoro, e dall’alto dei suoi 91 anni ci farà riflettere con la sua visione ampia, solida e di buon senso”.