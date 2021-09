Ricordate Nicole Minetti? Igienista dentale travolta dalle polemiche ai tempi del “bunga bunga”, protagonista delle cene eleganti e legata da un rapporto solido a Silvio Berlusconi. Il successivo approdo alla Regione Lombardia come consigliere poi, con il passare del tempo, sempre meno in vista. Solo in tv e sui giornali perché sui social si mostra da tempo particolarmente attiva postando scatti molto sexy.

Le foto hot dell’ex consigliera, classe 1985, hanno riscosso parecchi consensi tanto da ricevere numerose richieste di apertura di un profilo su OnlyFans, una piattaforma con abbonamento dove possono essere condivisi contenuti ancora più spinti. Un passo che la Minetti ha deciso, per ora, di non fare annunciando però ai suoi trentamila follower una novità: “Profilo privato, per tutti quelli che volevano OnlyFans. Da stasera (ieri, ndr) sarà privato”, ha scritto sui social dopo aver cancellato le foto presenti fino a quel momento. Una sorta di operazione pulizia con spostamento delle foto più bollenti su un secondo profilo chiuso e, come si legge, “vietato ai minori”.

Minetti non ha più parlato in pubblico di Berlusconi, il settimanale Chi lo scorso agosto aveva annunciato la fine della sua storia d’amore, durata quattro anni, con il manager Giuseppe Cipriani. Nicole ha fatto le valigie e ha lasciato la dimora che condivideva con l’imprenditore, i motivi della rottura non sono noti.