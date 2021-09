Diciotto anni, figlia di un mito. Alice Pavarotti si è raccontata al Corriere della Sera dopo la sua prima esperienza da conduttrice, accompagnata da Nek, in occasione del concerto per il 14° anniversario della scomparsa di Luciano Pavarotti nel parco della Casa Museo di Santa Maria Mugnano nel Modenese. Appena diplomata al Liceo Classico sta per iniziare gli studi di Sviluppo e Cooperazione Internazionale. Alla carriera nel mondo dello spettacolo non pensava: “Era lontanissima dalla mia vita fino a martedì! Ho studiato il copione per settimane. Mia madre era molto contenta, la serata le è piaciuta e immagino sia stata anche orgogliosa di me. Spero… Perché è la persona più speciale che io conosca, la donna più importante della mia vita, la migliore madre che potessi desiderare. Senza di lei non ce l’avrei fatta. L’anno scorso si è risposata con Alberto (Tinarelli, 52enne consulente per una società di servizi finanziari, ndr): è stato un matrimonio bellissimo. Penso che papà avrebbe voluto che fosse felice come è adesso”. E a proposito di papà, cosa ascolta del suo infinito repertorio? I duetti che “preferisco sono quelli con Dolores O’Riordan, con Céline Dion e la Viva Forever con le Spice Girls: pazzeschi, meravigliosi”.