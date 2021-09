Il mondo del cinema è in lutto. Si è spento a 84 anni l’attore Nino Castelnuovo dopo un lunga malattia. La notizia è stata data dalla moglie moglie Maria Cristina, dal figlio Lorenzo e dalla sorella Marinella. “La famiglia – informa una nota – si chiude nel dolore per la perdita del caro Nino e richiede comprensione e riservatezza in questo momento difficile”. I funerali si terranno a Roma in forma strettamente privata.

Francesco (questo era il suo vero nome) Castelnuovo, era originario di Lecco, dove era nato il 28 ottobre 1936. Il suo esordio al cinema risale al 1959 con “Un maledetto imbroglio” di Pietro Germi e a seguire “Il gobbo” (1960) di Carlo Lizzani e “Rocco e i suoi fratelli” (1960) di Luchino Visconti. Ma è con il ruolo di Renzo Tramaglino che conosce la popolarità in tutta Italia. Castelnuovo infatti ha fatto parte della celebre trasposizione televisiva de “I Promessi Sposi”, opera di Alessandro Manzoni e diretto da Sandro Bolchi, andata in onda sula Rai nel 1967.

Fortunata anche la sua carriera in produzioni internazionali come, ad esempio, nel musical francese “Les Parapluies de Cherbourg” del 1964 diretto da Jacques Demy al fianco di Catherine Deneuve, vincitore della Palma d’oro a Cannes. Tra le sue ultime apparizioni internazionali, un ruolo ne “Il paziente inglese” nel 1996, vincitore di nove premi Oscar. Castelnuovo era l’archeologo italiano D’Agostino. Nel 2013 Castelnuovo ha vestito i panni dello spregiudicato giudice Savio, nella serie “Le tre rose di Eva 2”, ruolo che ha continuato a ricoprire anche nella terza stagione della serie nel 2015. Infine famosissima è stata la sua partecipazione in un famoso spot cult negli Anni 80 dell’Olio Cuore mentre saltava una staccionata.