“Purtroppo non mi sono ancora ripresa“. Miryea Stabile ha parlato delle sue condizioni di salute durante una recente diretta su Instagram. “Ci vorrà tempo, non sono ancora guarite del tutto.. ho ancora i segni”, ha raccontato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 facendo riferimento alle proprie gambe, massacrate dai mosquitos quando era in Honduras per il reality di Canale 5.

“Ho parlato con il dermatologo e ci vorrà circa un annetto per far sì che la cute torni come prima. Per l’estate prossima penso di guarire. Sarà lunga a quanto pare”, ha infine concluso la vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione. Intanto per la showgirl, in arrivo nuovi progetti lavorativi ma al momento tiene la massima cautela: “Stanno prendendo forma“.