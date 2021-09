È dedicato ad Avicii il google doodle di oggi. Oggi sarebbe stato il 32esimo compleanno del dj e producer scomparso a 28 anni, nel 2018. Una storia drammatica, quella di Tim Bergling. Collaborazioni con gli artisti più importanti del panorama, i suoi brani a dominare le classifiche di tutto il mondo e poi le serate, continue. Una “giostra forsennata” dalla quale Tim era voluto scendere nel 2016 con il ritiro dalle scene. “Il nostro amato Tim era un cercatore, una fragile anima artistica che cercava risposte a domande esistenziali. Un perfezionista di successo che ha viaggiato e lavorato duramente a un ritmo che lo ha portato a uno stress estremo. Quando ha finito di andare in tour, voleva trovare un equilibrio nella vita per essere felice e in grado di fare quello che amava di più – la musica. Ha davvero lottato con pensieri sul significato, la vita, la felicità. Non poteva più andare avanti. Voleva trovare pace. Tim non era fatto per quella macchina da business nella quale si è trovato coinvolto; era un ragazzo sensibile che amava i suoi fan ma evitava la ribalta. Tim, ti ameremo per sempre e ci mancherai. La persona che eri e la tua musica terranno viva la nostra memoria. Ti amiamo. La tua famiglia”, il messaggio dei suoi genitori a pochi giorni dalla morte. Raccontato in modo commovente dal documentario ‘Avicii: True Stories’, “Wake me up”, “Hey brother”, “Levels” e tanti altri sono i successi di Avicii ascoltati ancora da milioni di persone.