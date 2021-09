Il rancore? Non fa per Emma Marrone. Lo giura la cantante salentina che, rispondendo ad un fan che le chiedeva se avesse perdonato Belen, ha detto: “Assolutamente sì. Ma in realtà non dovevo perdonare lei semmai… ci mancherebbe altro. Perché ricordiamoci che non ha fatto niente di male”. Dopo 10 anni dal ‘fattaccio’, Emma getta così acqua sul fuoco. D’altronde, lo aveva già fatto in passato (nel 2019 diede un bacio alla showgirl in diretta tv, quando fu ospite a Tu si que vales). E non si è tirata indietro neanche ora, via social, ribadendo il concetto.

Il (presunto?) tradimento, poi il matrimonio di Stefano e Belen, il figlio Santiago e la separazione. Ne è passata di acqua sotto i ponti. Anche Emma aveva voltato pagina, spicca la relazione con l’attore Marco Bocci. E adesso? Se Belen ha ritrovato l’amore con Antonino Spinalbese (con cui ha avuto una figlia da poco, Luna Marì), Stefano De Martino e Emma Marrone sembrano entrambi single già da un po’. Chissà che Venditti non abbia ragione: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.