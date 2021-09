Ha fatto letteralmente urlare i fan in ogni angolo del Lido. L’arrivo di Zendaya, la 25enne attrice statunitense co-interprete di Dune, capolavoro sci-fi Fuori Concorso diretto da Denis Villeneuve, è stato seguito come l’apparizione di una divinità celeste. Ragazze e ragazzi, oramai impossibilitati da due anni, causa Covid, ad assistere al consueto red carpet in presenza si sono accontentati dei pertugi liberi tra i canali dove viaggiano le barche delle star per poi attraccare al casinò dove si svolgono le conferenze stampa dei film presentati al festival. Le grida, i pianti, le lacrime dei fan, non hanno risparmiato nemmeno l’altrettanto osannato Timothée Chalamet, co-interprete di Dune per una foto dell’intero cast del film da leccarsi i baffi: Zendaya e Chalamet, Javier Bardem, Josh Brolin, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson e il regista Villenueve. Neanche a dirlo, occhi tutti puntati sul suo look, fresco di sfilata proprio veneziana: il balzer over sopra un lungo vestito bianco con cintura di raso rosa e tacchi a spillo è infatti uno dei capi della collezione Valentino Des Ateliers presentata il 14 luglio scorso nella città lagunare. In passerella lo sfoggiava la super topmodel Mariacarla Boscono e ora Zendaya gli ha dato magistralmente vita.