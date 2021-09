Erano circolate nelle ultime settimane le voci di una presunta candidatura di Enrico Montesano a sostegno di Enrico Michetti, il candidato di centrodestra in corsa per il Campidoglio tanto elogiato da Giorgia Meloni. Ora, in un’intervista all’Adnkronos, è l’attore stesso a fare chiarezza: “Volevo tranquillizzare tutti quelli che si sono preoccupati: non mi candido con nessuno, perché non mi riconosco in nessun partito esistente”.

Poi ha spiegato: “Sono coerente con quello che ho sempre detto, non sono qua per fare politica”. Tuttavia le voci un fondo di verità lo avevano: “Ci sono stati dei contatti con una delle liste, è vero – ha rivelato Montesano – e siccome io sono una persona educata e parlo con tutti, ho ascoltato e poi mi sono preso un po’ di tempo per riflettere. Ma in Italia vige la cattiva abitudine di parlare con una persona, e dare per scontato che tu hai detto ‘sì'”. “Insomma: hanno venduto la pelle dell’orso prima di averlo catturato”, ha concluso ironicamente l’attore romano.