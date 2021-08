È ormai conto alla rovescia per il ritiro definitivo delle truppe americane dall’Afghanistan. Solo il personale a stelle e strisce è rimasto sul terreno, lasciando gradualmente il controllo dell’aeroporto di Kabul in mano alle milizie talebane. Ma se rimane alta l’allerta per nuovi attentati da parte dei gruppi terroristici presenti nel Paese, Stato Islamico e al-Qaeda su tutti, l’emergenza si registra anche sul piano finanziario e dell’ordine pubblico: si registrano scontri di fronte agli istituti bancari della capitale, dopo il blocco sul ritiro di contante ordinato dagli Studenti coranici che hanno lanciato sassi contro la folla per disperdere i più agitati, come riporta al-Jazeera. Mentre a nord, nella valle del Panshir, regge la tregua armata tra i combattenti islamisti e gli uomini di Ahmad Massoud, con i Taliban che, dopo aver interrotto tutte le comunicazioni nell’area, hanno annunciato il raggiungimento di un accordo con gli ultimi rappresentanti ancora attivi dell’Alleanza del Nord, anche se le fonti che ne hanno parlato non hanno specificato in base a quali termini.

Intanto, dopo lo stop alle lezioni, il ministro dell’Istruzione talebano ha annunciato che d’ora in avanti nelle università dell’Afghanistan le studentesse e gli studenti saranno divisi. “Continueranno a studiare in classi separate, come vuole la Sharia“, ha dichiarato Abdul Baqi Haqqani, secondo quanto riportato da Tolo News.

Usa: “Rimanete lontani dall’aeroporto”

Gli Stati Uniti rinnovano intanto l’allerta ai propri cittadini per una “minaccia specifica e credibile vicino all’aeroporto”, chiedendo loro di non recarsi allo scalo della capitale o lasciare immediatamente gli ingressi per chi è già presente. L’amministrazione Biden intende ritirare anche l’ambasciatore e tutto lo staff diplomatico entro martedì 31 agosto, scrive il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali non è chiaro se e quando potrebbero tornare nel Paese asiatico. “Stiamo aspettando il cenno finale dagli americani per prendere il pieno controllo” dello scalo, ha detto intanto all’agenzia Reuters una fonte ufficiale dei Taliban. Abbiamo, ha sottolineato, una squadra di “tecnici e ingegneri altamente qualificati” per gestire l’aeroporto della capitale afghana.

Banche chiuse, manca liquidità

Gli scontri fuori dalle banche della capitale, dopo che migliaia di persone si erano messe in fila agli istituti il 14 agosto, dopo la presa della capitale da parte dei Taliban, per ritirare tutti i loro risparmi, sono indice del blocco nel quale si appresta a finire il Paese, dopo che i nuovi padroni dell’Afghanistan hanno imposto lo stop ai prelievi. Come riporta il delegato del Comitato Internazionale della Croce Rossa in Afghanistan, Alberto Cairo, su Repubblica, la mancanza di denaro contante sta gettando il Paese nell’immobilismo: i negozi rimangono chiusi perché nessuno ha banconote per pagare i beni da acquistare, i cantieri si sono fermati perché non ci sono soldi da dare agli operai, la popolazione non può acquistare beni primari come cibo, legna o gas e anche i dipendenti dell’organizzazione riceveranno solo un acconto dei loro stipendi, per il momento. Una situazione che, se non sarà sbloccata velocemente, rischia di portare presto il Paese al collasso, vista l’apparente incapacità dei nuovi governanti di gestire la situazione finanziaria di uno Stato vero e proprio. Ogni giorno gli Studenti coranici ripetono che presto il denaro sarà di nuovo disponibile, ma passano le ore e lo sblocco non arriva.