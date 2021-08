Una forte esplosione a Kabul, attorno alle 14.30 italiane. Non è chiaro a cosa sia da attribuire la deflagrazione, avvenuta in un’area residenziale a 5 chilometri dall’aeroporto. Le fonti locali parlano di 6 morti, inclusi 4 bambini. Nell’esplosione sarebbero stati distrutti anche due veicoli secondo quanto riportato da alcuni testimoni, anche se le informazioni sono ancora confuse. Le immagini postate in rete mostrano una colonna di fumo levarsi tra le case e alcune persone che salgono sui tetti nel tentativo di spegnere le fiamme divampate a seguito dell’esplosione.