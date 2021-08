Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia diventeranno presto genitori. L’annuncio è arrivato direttamente dalla coppia in un’intervista rilasciata al settimanale Gente: “Tra fine febbraio e inizio marzo partorirò. Siamo al settimo cielo, non vediamo l’ora di conoscere il bambino. Ancora non sappiamo se sarà maschio o femmina, sono appena entrata nel quarto mese e ora sto bene, ma all’inizio è stata dura. Ero debole, stavo sempre a letto, e quando mi alzavo avvertivo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza. Paolo è stato stupendo, un complice perfetto, sempre accanto a me”, ha dichiarato l’influencer.

La coppia si era conosciuta durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, un rapporto che si è rafforzato con il tempo: “Desideravamo da tempo un figlio, a dire il vero è stato uno dei primi argomenti che abbiamo affrontato, ancora prima che ci mettessimo insieme. (…) Abbiamo già individuato alcuni nomi che ci piacciono: se è bimba io vorrei Dafne, come la ninfa, perché sono fissata con la mitologia greca. Per il maschio sceglie Paolo: potrebbe essere Leonardo o, molto più probabile, Gabriele.”

Ciavarro, figlio dell’attore Massimo e di Eleonora Giorgi, non ha dubbi: “Vorrei tanto fosse un maschietto anche per proseguire la famiglia dei Ciavarro che con me altrimenti finirebbe. Spero di trasferirgli le mie passioni sportive, di accompagnarlo sui campi di calcio come mio padre faceva con me. Stando ai nostri calcoli, l’abbiamo concepito a Lampedusa, l’isola del cuore per noi.”

“Al rientro dal viaggio mi sono accorta di avere un ritardo. A mezzanotte ho mandato Paolo in farmacia a prendere il test. Mi sono chiusa in bagno, emozionatissima. Quando ho visto l’esito sono scoppiata a piangere e l’ho raggiunto con lo stick in mano. Ci siamo abbracciati. Mentre lui cercava di asciugare le mie lacrime, ci domandavamo confusi e felici: ‘Ma ti rendi conto? Avremo un bambino!”, ha concluso Clizia che ha già una bambina, Nina, nata dall’amore con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni: “Ha sei anni, gliel’abbiamo detto pian piano, è felicissima e già si sente la custode del pancino.”