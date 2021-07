Si rincorrono senza sosta le voci su una presunta gravidanza di Clizia Incorvaia (40 anni), ex moglie del frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina e fidanzata da più di 1 anno con Paolo Ciavarro (29 anni), figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi. Solo qualche giorno fa, la rivista Oggi aveva rivelato che Clizia era stata avvistata in un centro di analisi per “convalidare la bella notizia”. Ieri 14 luglio, Eleonora Giorgi è stata ospite di Roberta Capua a Estate in Diretta (Rai 1) e ha rivelato: “Sono innamoratissimi. Ci siamo per la gravidanza? Secondo me arriveranno insieme”. Il riferimento è agli eventuali nipoti sia da parte di Paolo che di Andrea, il figlio avuto con Angelo Rizzoli.

In un’intervista a RTL 102.5, solo un mese fa Clizia aveva detto: “È vero che vorremmo un figlio. Questa estate saremo più sereni, con meno lavoro, avremo tutta la serenità per mettere in cantiere anche questo. Del resto stiamo insieme da un anno e tre mesi”. Che sia arrivato il momento? Da quando si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, i due non si sono mai separati e ora sono pronti per allargare la famiglia.