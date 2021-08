Sono almeno 110, secondo Al Jazeera, i morti nel doppio attentato rivendicato dallo Stato islamico del Khorasan (Isis-K) all’aeroporto internazionale di Kabul. Tra loro 13 militari americani e almeno 90 cittadini afghani, mentre il portavoce dei Talebani Zabihullah Mujahid fa sapere alla BBC che, a differenza di quanto ricostruito finora, non ci sono appartenenti all’organizzazione tra le vittime dell’attacco. “L’incidente è avvenuto in un’area controllata dalle forze statunitensi“, spiega. L’agenzia Reuters, invece, riferisce che almeno 28 membri dei Talebani hanno perso la vita. All’indomani della strage centinaia di persone si sono di nuovo radunate allo scalo nel tentativo di lasciare l’Afghanistan, nell’ultimo giorno previsto per le evacuazioni degli Stati occidentali, prima del ritiro completo delle truppe americane dal Paese (fissato al 31 agosto). A quanto riporta Al Jazeera i nuovi padroni dell’Afghanistan hanno reclutato migliaia di combattenti dalle province per rafforzare la sicurezza all’aeroporto. E il capo del comando centrale delle forze statunitensi, Kenneth McKenzie, dice al Washington Post che l’esercito si prepara a nuovi attacchi, che potrebbero includere l’uso di autobomba e razzi contro l’aeroporto.

Sul fronte italiano, in visita a Roma è arrivato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che ha incontrato prima il premier Mario Draghi a palazzo Chigi e poi il ministro Luigi Di Maio alla Farnesina. In conferenza stampa Di Maio ha definito la Russia “un attore fondamentale” per la gestione della crisi con cui il dialogo è “imprescindibile” nell’ambito del G20 speciale che verrà organizzato dalla presidenza italiana sul tema dell’Afghanistan: “Dovremmo vigilare affinché il Paese non torni a essere un rifugio sicuro per il terrorismo e concordare a livello internazionale una strategia per gestire l’impatto migratorio”. Ha inoltre annunciato che il ministero – una volta terminate le evacuazioni – sta lavorando a “un piano per il sostegno del popolo afghano nel futuro”. Mentre il ministro russo ha sottolineato che Mosca considera prioritario preservare la sicurezza dei propri confini meridionali: “Noi siamo rimasti in contatto con tutte le parti in questi anni in Afghanistan, anche con i Talebani. Ma quando non si raggiungono risultati al tavolo negoziale i conflitti ripartono, com’è accaduto in Afghanistan. Noi vogliamo capire quale ruolo può giocare adesso la Russia secondo i nostri partner, che cosa possa aggiungere il G20 alla situazione, e ci è stato promesso un documento in merito”, ha dichiarato.

Dal canto proprio il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan rivela che i Taliban – in un colloquio di tre ore e mezza all’ambasciata di Kabul – hanno chiesto al suo Paese di gestire lo scalo attraverso tecnici civili, offerta su cui il governo di Ankara non ha ancora preso una decisione. L’ambasciata cinese, invece – un’altra delle pochissime rimaste in Afghanistan – ha incoraggiato i propri concittadini “ad aumentare le precauzioni di sicurezza e di rimanere in casa, se possibile, oltre a evitare di recarsi in aree ad alto rischio, compreso l’aeroporto”. Il governo di Pechino condanna “con forza” gli attacchi ed è “pronto a lavorare con la comunità internazionale per affrontare la minaccia del terrorismo e impedire che l’Afghanistan diventi di nuovo una fonte di terrorismo”, ha detto il portavoce del portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian. Si avvia alla conclusione anche l’operazione Aquila Omnia dei ministeri di Esteri e Difesa per il rientro di collaboratori e profughi afghani da Kabul: nel primo pomeriggio decollerà l’ultimo C-130 dell’Aeronautica con una cinquantina di afghani, il cui arrivo in Italia previsto per domani mattina. Stasera, invece, giungeranno a Fiumicino altri due Boeing provenienti da Kuwait city, stazione intermedia del ponte aereo, dopo quello atterrato in mattinata con 106 persone a bordo”.