La piattaforma di abbonamenti a pagamento (in cambio di contenuti esclusivi e perlopiù hot) ha deciso di cambiare rotta. Da ottobre, infatti, OnlyFans vieterà la pubblicazione di qualsiasi contenuto che contenga comportamenti sessualmente espliciti. La notizia, riportata tra gli altri dal Times, è del tutto inaspettata. In una nota di ieri 19 agosto, l’azienda ha fatto sapere che ciò è stato fatto per “garantire la sostenibilità a lungo termine della piattaforma e per continuare a ospitare una comunità inclusiva di creatori e fan”. In buona sostanza le modifiche sono state rese necessarie dalla crescente pressione da parte dei partner bancari e dei fornitori di servizi di pagamento.

Ma attenzione, la stessa piattaforma ha specificato: i creatori ospitati dal sito potranno comunque pubblicare immagini di nudo purché siano coerenti con la politica d’utilizzo (ulteriori dettagli verrano forniti nei prossimi giorni). OnlyFans rivendica più di 2 milioni di creator e 130 milioni di utenti. Come reagiranno?