“Quel giorno mi sentivo fortunata e a volte i sogni si avverano”, così Lorena dopo la propria vittoria alla lotteria benefica della compagnia Ryanair. La donna, a bordo del volo Orio al Serio – Siviglia, ha comprato un biglietto da 2 euro e ne ha vinti 100 mila. Per la precisione, ha acquistato un gratta e vinci a bordo del volo e poi ha partecipato alla “finalissima” dell’11 agosto scorso dove in palio c’era un montepremi massimo di un milione. “I clienti che acquistano i gratta e vinci Ryanair stanno anche aiutando una serie di enti di beneficenza in tutta Europa, che ricevono donazioni continue”, ha detto il direttore marketing di Ryanair, Dara Brady.

Stando a quanto riportato da Milano Today, Lorena ha così commentato: “Sono felicissima e potrei essere ancora un po’ sotto shock. La differenza che questa vittoria farà sia per la mia famiglia che per me è difficile da esprimere a parole. Non vedo l’ora di organizzare una festa per tutti i miei amici e la mia famiglia e non vedo l’ora di fare molti viaggi in futuro con la mia vincita”. Infine ha concluso: “Sarò anche in grado di estinguere il mutuo per la casa, il che è fantastico”.