Niente birra, vino, whisky e tutto ciò che è alcolico. Così Boris Johnson ha deciso di mostrare solidarietà alla moglie Carrie (33 anni), incinta del loro secondo figlio (il primo, Wilfred Lawrie Nicholas, è nato il 29 aprile del 2020). Inoltre, come riportato dal Corriere della Sera, sembra che il primo ministro stia cercando di rimettersi in forma, soprattutto dopo la battaglia vinta contro il Covid. A 57 anni Johnson è pronto per diventare nuovamente papà (ha già 6 figli, di cui 4 con Marina Wheeler, 1 da una relazione extraconiugale con la consulente d’arte Helen MacIntyre oltre ovviamente a W.L. Nicholas avuto da Carrie). E quest’anno, precisamente nel periodo natalizio, arriverà anche il settimo (anche se, sul numero preciso, aleggia ancora un velo di mistero). Ad ogni modo fino al momento della nascita Boris Johnson berrà solo acqua e tè.