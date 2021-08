Dopo la battaglia contro il cancro al seno, Christina Applegate deve fronteggiare un’altra sfida alla sua salute. L’attrice americana, che ha 49 anni, ha annunciato di aver scoperto di avere la sclerosi multipla. “Me l’hanno diagnosticata qualche mese fa”, ha annunciato su Twitter la star di “Friends” “Bad Moms,” “Married… with Children” e “Dead to Me“. “È stato un viaggio strano, ma sono aiutata da persone che conosco e che anche loro soffrono di questa malattia”.

L’attrice, che oggi ha 49 anni, è diventata famosa per la prima volta come attrice bambina nella sitcom americana “Sposati con figli”, andata in onda in Italia su Canale 5 tra fine degli anni ’80 e la fine degli anni ’90, e per aver interpretato la sorella di Rachel, Amy, in “Friends”, ruolo che le valse anche un Emmy Award. Su Twitter Christina Applegate ha ringraziato tutti per la vicinanza e chiesto ai suoi fan il rispetto della privacy per il suo percorso attraverso la malattia: “È una strada difficile. Ma come tutti sappiamo, la strada continua. A meno che qualcuno non cerchi di bloccarla”.

La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. È considerata una malattia autoimmune dalle conseguenze potenzialmente disabilitanti. Complessa e imprevedibile, non è contagiosa né mortale. Grazie ai trattamenti e ai progressi della ricerca, le persone con sclerosi multipla possono mantenere una buona qualità di vita con un’aspettativa non distante da chi non riceve questa diagnosi. Colpita dal cancro al seno nel 2008, la Applegate si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva e alla rimozione delle ovaie per prevenire un ritorno del tumore.