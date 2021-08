Un Barack Obama raggiante, ballerino, vestito con abiti dalle fantasie etniche in stile Nelson Mandela. Stanno facendo discutere le immagini della festa di compleanno per i 60 anni dell’ex presidente degli Stati Uniti andata in scena nella sua tenuta, Martha’s Vineyard, nell’isola davanti alla costa del Massachusetts. Le polemiche erano incominciate già nei giorni scorsi, appena si era sparsa la notizia dell’evento che inizialmente doveva ospitare 700 persone nonostante le norme anti-Covid, e ora, dopo che foto e video dell’evento sono stati pubblicati, hanno preso nuovo slancio.

Nonostante infatti il drastico taglio degli invitati (da 700 a “solo” 200 tra amici e parenti stretti), erano troppi gli ospiti convenuti nella residenza degli Obama perchè non venissero fuori foto e video realizzati con gli smartphone, nonostante fosse stato esplicitamente vietato pubblicare alcunché. Il New York Post ne è entrato così in possesso e ha avviato una campagna contro l'”opulenta festa” dell’ex presidente a cui hanno partecipato molti vip, da Tom Hanks a Beyoncè, da Bradley Cooper a LeBron James, Steven Spielberg e Oprah Winfrey. L’immagine di Obama mentre balla in pedana, con il microfono in mano, look alla Nelson Mandela, è finita sull’account Instagram della cantante Erykha Badu, che poi l’ha tolta. Un altro video, ripreso da lontano, del palco discoteca, è comparso in serata su YouTube, così come quello di un banchetto con patate ripiene di aragoste. Altre immagini ancora mostrano l’ex presidente Usa col sorriso smagliante mentre posa con alcune delle invitate: pantaloni bianchi, camicia a fiori e al collo una vistosa collana scura. Gli scatti rubati svelano anche alcuni degli invitati più famosi, come la cantante soul Erykah Badu e i rapper Trap Beckham e TJ Chapman. In altre foto poi compaiono gli speciali tovaglioli realizzati per l’evento, bianchi con la scritta dorata ’44×60′, in onore dei 60 anni del 44mo presidente degli Stati Uniti.

Ovviamente, tutto ciò nella completa assenza di mascherine anche se a tutti gli invitati era richiesto di essere vaccinati o testati, cosa che sta scatenando forti malumori dal momento che negli Stati Uniti i contagi sono in aumento e la Casa Bianca ha invitato a indossare mascherine e a osservare il distanziamento sociale. Sui social è comparso l’hashtag #ObamaVariant, un ironico riferimento alle varianti del Covid, mentre il repubblicano Ted Cruz ha attaccato l’inviato speciale per il clima della Casa Bianca, John Kerry, che ha preso un poco ecologico jet privato per partecipare alla festa. Tra gli ospiti, pochi e esclusivi, i cantanti Jay-Z, Jennifer Hudson e Beyoncè gli attori Bradley Cooper, Tom Hanks, George Clooney e Don Cheadle, l’ex giocatore Nba Dwyane Wade, l’icona del rock Bruce Springsteen, il regista Steven Spielberg e John Kerry, inviato speciale sul clima per la Casa Bianca e ex segretario di Stato con Obama. Il presidente Joe Biden, come annunciato alla vigilia, non ha partecipato.