Che Silvio Berlusconi fosse capace di tutto per sbalordire i suoi ospiti è cosa nota, soprattutto quando si parla delle estati in Sardegna, a Villa Certosa, tra fuochi d’artificio, show e il mitologico vulcano che erutta finti lapilli e finta lava. Ma il Cav. è riuscito ad alzare ancora l’asticella e a stupire persino Giorgia Meloni e Ignazio La Russa – invitati a Porto Rotondo per un pranzo di chiarimento sull’alleanza tra i partiti del centrodestra – con una di quelle scene da commedia americana.

Per spiazzare la leader di Fratelli d’Italia e il sodale La Russa, Berlusconi ha di fatto riproposto e concretizzata la celebre battuta «Ti va di salire per vedere la mia collezione di farfalle?», svelando ai due esponenti politici una sorprendente collezione di farfalle. «Una collezione splendida. Ha delle farfalle vive e delle farfalle imbalsamate», ha svelato La Russa in un’intervista al Corriere della Sera. E all’intervistatore che gli faceva notare come la storiella collezione di farfalle sembrasse uscita da uno sketch degli anni ’70, La Russa ha risposto: «Guardi che la battuta l’ha fatta per prima la Meloni. “Presidente”, gli ha detto, “tu sì che potevi invitare una ragazza a casa e mostrarle per davvero la collezione di farfalle”». Quanto al resto della giornata, Berlusconi non ha fatto mancare nulla ai suoi ospiti, compreso l’immancabile giro della maxi-tenuta sarda.

«Ci ha portato in giro per la villa guidando la macchinetta elettrica come un pazzo, prendeva le curve come un pilota di Formula 1. Lui e Giorgia Meloni davanti; io e la fidanzata di Berlusconi, Marta Fascina, dietro. La fidanzata gli urlava “vai piano!”. Ma lui niente». E dopo il tour della villa, ecco l’immancabile pranzo a base di verdure, salmone e parmigiana di melanzane, come ha rivelato sempre La Russa. «Abbiamo mangiato lì sotto il vulcano, di fronte a palme e laghetto. A Berlusconi ho detto: “Silvio, la vuoi sapere la differenza tra me e te? Tu hai un vulcano in casa, io in Sicilia ho la casa sotto il vulcano”». E c’è già chi ha ribattezzato la rinnovata intesa tra Berlusconi e la Meloni il «patto del vulcano».