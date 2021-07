I vigili del fuoco lavorato tutta la notte per spegnere i roghi nei dintorni di Catania, sulla fascia Jonica tra San Francesco la rena e Vaccarizzo, costringendo a evacuare via mare circa 150 persone e a chiudere per qualche ora l’aeroporto di Fontanarossa. Ma a bruciare è anche la provincia di Palermo, dove i Canadair sono in azione da questa mattina a Polizzi Generosa in contrada Venere e pompieri e forestali stanno intervenendo da terra a protezione delle aziende agricole e delle abitazioni. I mezzi aerei stanno lavorando dall’alba nella zona di San Giuseppe Jato e gli incendi si susseguono da 48 ore. Sono andati in fiamme oltre 800 ettari di bosco e macchia mediterranea e due inchieste coordinate dalla procura di Palermo e Termini Imerese puntano a individuare i responsabili. Nel complesso, è il Sud a soffrire nelle ultime 24 ore per gli incendi: oltre al record della Sicilia, con 250 gli interventi, ce ne sono stati 130 in Puglia e Calabria, 90 nel Lazio e 70 in Campania.

Catania e Siracusa – Dieci squadre a terra sono impegnate per diversi incendi di vegetazione. Oltre 100 gli interventi svolti da ieri. Interessate le zone della Piana di Catania, dove sono presenti aree antropizzate con coltivazioni, sulla costa ionica l’oasi del Simeto e Vaccarizzo, dove al momento sono in bonifica e controllo gli incendi dei lidi e dei villaggi coinvolti ieri dalle fiamme. Proseguono le operazioni di spegnimento nell’entroterra catanese, a contrada Passo Martino, Fossa Creta, via Palermo, Belpasso e Castel di Iudica.

Nel siracusano tre squadre stanno spegnendo tre incendi di vegetazione a Buscemi, Priolo e Noto; in provincia di Messina una squadra è in azione a Mandanici; a Enna sono quattro gli incendi attivi: a Piazza Armerina, a Barrafranca, ad Assoro e a Valguarnera, dove sono maggiori le criticità e stanno operando due squadre a terra e un Canadair.