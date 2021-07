“Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo“, inizia così il post pubblicato ieri 29 luglio da Francesco Gabbani sui canali social. Il cantante ha poi raccontato: “Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali“.

Fortunatamente è andato tutto bene: “La magica esperienza dell’Arena – ha scritto – mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione”. Infine ha concluso: “Un grazie di cuore al professor Fussi che con tutta la sua esperienza e professionalità mi ha seguito in questo percorso. Ora sto davvero alla grande! Per questo non vedo l’ora di tornare a cantare insieme a tutti voi!”.