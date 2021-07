Fette biscottate senza glutine del marchio Coop “BeneSì” sono state richiamate dal mercato perché “contengono ossido di etilene superiore al limite di legge in un ingrediente”. Il lotto interessato dalla contaminazione è il 1082 con scadenza il 23/11/2021 (codice EAN 8001120937308),come si legge sul sito ilFattoalimentare.it. Si tratta di fette biscottate vendute in confezioni da 250 grammi. Coop ha fatto sapere di aver già diramato il richiamo e di aver ritirato il lotto in questione dal mercato a scopo precauzionale: sempre in via cautelativa, chiunque lo avesse già acquistato è invitato a non consumarlo e restituirlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde Coop 800 805580.