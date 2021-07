A distanza di poco meno di due mesi dalla nascita della secondogenita del Principe Harry e Meghan Markle Lilibet Diana, la piccola ancora non appare nella linea di successione della famiglia reale pubblicata sul sito ufficiale. La notizia, riportata tra gli altri dal Sun, è l’ennesimo colpo di scena che scuote la Royal Family e i protagonisti sono nuovamente i Duchi di Sussex.

Dunque chi è che ricopre il posto di Lilibet? Ancora Andrea, il duca di York, nell’ottava posizione. A mettere il dito nella piaga ci pensano i tabloid inglesi, sottolineando come Louis, il terzogenito del Principe William e Kate Middleton, sia stato scritto nella lista dopo soli 12 giorni. E se questo non bastasse, addirittura Lucas, figlio di Zara e Mike Tindall, è stato aggiunto in breve tempo al 22esimo posto della linea di successione. Al momento dal Palazzo Reale non è giunto alcun commento ufficiale a riguardo ma di certo non è finita qui.