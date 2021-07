Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, figlia del fratello Charles si sposa a Roma. L’evento, blindatissimo e top secret, dovrebbe svolgersi questa sera nell’affascinante cornice di Villa Aldobrandini a Frascati. Una scelta non a caso, secondo il Corriere della Sera, visto che la città è gemellata con Windsor e il legame tra i principi Aldobrandini e gli Spencer è di vecchia data.

La 30enne Kitty Spencer sposerà l’imprenditore sudafricano Michael Lewis, di 31 anni più grande di lei e divorziato con tre figli. Quel che è certo è che lei sarà vestita in Dole&Gabbana, brand di cui la giovane Spencer è global ambassador. Ma per il resto si parla di indiscrezioni, cominciate, per la verità, già da qualche giorno. Da quando, cioè, la 30enne ha cominciato a pubblicare sul suo profilo Instagram una serie di foto a Firenze, location scelta con ogni probabilità per l’addio al nubilato. Qui la futura sposa si è fatta immortalare con le amiche, con lo sfondo di Ponte Vecchio al tramonto.

Poche certezze, invece, sul fronte degli invitati. Secondo il Corriere arriveranno a Roma sia Domenico Dolce che Stefano Gabbana. E non è escluso l’arrivo anche di alcuni membri della famiglia reale, forse gli stessi cugini, i principi William e Harry. Previsto poi anche Andrea Bocelli con la moglie, anche se la casa discografica, scrive il Messaggero, non ha confermato.

Si parla poi anche di un importante servizio di sicurezza, già predisposto dalle forze dell’ordine. Particolare che quindi confermerebbe la cerimonia di questa sera (non ancora certa). Mentre l’Istituto regionale delle Ville Tuscolane, di cui villa Aldobrandini fa parte, ha fatto sapere che la dimora è stata prenotata per un matrimonio blasonato. Non solo. I cittadini della zona a mezzanotte potranno anche ammirare uno spettacolo pirotecnico.