Federico Zampaglione (frontman dei Tiromancino) e Giglia Marra saranno presto marito e moglie. Dopo il rinvio causato dall’emergenza Covid, ora l’annuncio ufficiale via social. I due convoleranno a nozze nel mese di agosto e probabilmente la cerimonia si terrà in Puglia, terra natale dell’attrice. L’ex compagno di Claudia Gerini è quindi pronto a tornare ad amare, ormai le vecchie ferite non fanno più male. “Prima che lo sappiate in altri modi… ve lo diciamo noi: ad agosto Giglia e io ci sposiamo”, ha scritto lui sui social.

