Lutto a Tu si que vales. La concorrente Nerina Peroni, la “nonna” di 81 anni che a fine ottobre emozionò giudici e conduttori suonando il pianoforte, è morta nella casa di riposo nella quale viveva da anni a Savigliano, in provincia di Cuneo. Peroni, salita sul palcoscenico di Canale 5 la prima volta il 31 ottobre, era poi riuscita a raggiungere la finale, come augurato anche dalla stessa Maria De Filippi. “Spero che lei prenda il 100% dalla giuria e che vada in finale – aveva detto la conduttrice – Vedevamo le sue dita muoversi e ha una velocità che non corrisponde alla sua età anagrafica”.

E quelle dita scorrevano così rapide e precise, che Nerina non solo aveva emozionato con la sua storia, ma soprattutto aveva ottenuto una standing ovation al termine della prima esibizione. Tutti si erano alzati in piedi per applaudirla. Esattamente come era successo poco tempo prima, all’Anima Festival di Cervere, durante l’esibizione che le aveva aperto le porte di Canale 5, come ricorda la Stampa.

L’ex professoressa di musica era molto amata anche sui social, tanto da avere una pagina con oltre 1000 follower.