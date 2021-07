“Si stanno studiando le esenzioni al green pass: ad esempio chi non può completare il ciclo vaccinale perché magari ha avuto una reazione allergica grave alla prima dose del vaccino”. A dirlo è Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa di monitoraggio settimanale dell’andamento dell’epidemia da coronavirus. “E ci sono anche altri casi che stiamo studiando” aggiunge, assicurando che “ci sarà una circolare in tempi brevissimi per arrivare pronti al 6 agosto”.