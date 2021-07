È morto per un malore mentre si trovava nella sua abitazione di Genova Marassi. Aveva 46 anni lo scrittore Christian La Fauci e viveva con la madre, 86 anni. Molto malata e non autosufficiente, la mamma di La Fauci non ha potuto chiedere aiuto nelle ore successiva alla morte del figlio. Secondo le prima ipotesi, è morta di stenti. Ad avvisare le forze dell’ordine un amico di La Fauci che non lo sentiva da giorni. Due i corpi ritrovati, in avanzato stato di decomposizione e nelle rispettive camere da letto. Il pm Stefano Puppo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, verrà condotta un indagine. Entrambi i decessi sono avvenuti per cause naturali. Esperto di calcio inglese ma anche tifoso rossoblu, la sua era una grande passione: Oltremanica, Matt Le Tissier, Amarcord alcuni libri pubblicati.