L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne Pamela Barretta ha raccontato sui social di essere stata “seguita da un maniaco”. L’episodio, riportato tra gli altri da Fanpage, è avvenuto nella sua città (Brindisi) e risale a qualche giorno fa. “Un maniaco mi ha seguita in auto in pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho iniziato a correre“, ha esordito lei. Poi ha aggiunto: “Era straniero, non so dirvi altro.. Inizialmente avevo sottovalutato la cosa”.

In preda dal panico, non è riuscita a prendere la targa: “Era una Jeep – ha spiegato – ma ho visto solo le iniziali della targa, sono ZA. Mi ha inseguita per parecchio tempo, per fortuna è finita bene“. E infine un consiglio: “Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile. Anche io lo dovevo fare, sapevo di dover andare in macchina anche se il parrucchiere era vicino, invece alla fine non l’ho presa”.