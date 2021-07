“Mi chiese di fare la faccia da porca. Me lo disse davanti a tutti. Ho vissuto quel momento malissimo”. Sandra Milo si racconta a cuore aperto con il settimanale Mio, rivelando questo aneddoto inedito sulla sua storia d’amore con Federico Fellini. “Erano altri tempi, non erano frequenti queste affermazioni volgari – ha spiegato l’attrice -. Ero in imbarazzo, non sapevo cosa fare, me lo disse davanti a tutti, mi vergognavo“. La Milo ha quindi spiegato che l’episodio avvenne sul set e le servì da lezione per imparare che una grande attrice davanti alla macchina da presa non deve avere paura di nulla e deve mettere da parte ogni pudore: “La mia fragilità oggi sono le persone che amo, la paura che possano star male”, ha quindi concluso.